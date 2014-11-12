FACUA denuncia a diez bancos por cobrar comisiones en cuentas usadas únicamente para el pago de préstamos
Se trata de una práctica contraria a la legislación bancaria y de protección de los consumidores.
FACUA.org
España-12/11/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a diez bancos por aplicar comisiones en cuentas utilizadas únicamente para el pago de hipotecas o préstamos al consumo.
Las entidades denunciadas son Santander, BBVA, La Caixa, Bankia, Banco Popular, Bankinter, Banco Mare Nos