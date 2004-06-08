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FACUA denuncia a Endesa, Iberdrola, Hidrocantábrico y Unión Fenosa por no sustituir millones de contadores antiguos que podrían facturar erróneamente

La Federación pide al Ministerio de Industria que sancione a las compañías eléctricas al haber concluido el plazo de dos años para la sustitución de los contadores con más de treinta años establecido por la Orden 1.100/2002.

FACUA.org
España-08/06/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado ante los ministerios de Industria, Turismo y Comercio y Sanidad y Consumo a Endesa, Iberdrola, Hidrocantábrico, Unión Fenosa y otras pequeñas empresas de distribución eléctrica por haber

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