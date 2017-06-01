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FACUA denuncia a Expedia, Momondo y Jetcost por no ofrecer descuentos en vuelos a residentes en Baleares

La asociación reclama sanciones para los tres buscadores de viajes, que no incluyen información alguna sobre los precios rebajados o dificultan su acceso.

FACUA.org
Baleares-01/06/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a los portales online Expedia (Vacationspot SL), Momondo y Jetcost (Blue SAS) por dificultar el acceso o directamente no ofrecer los descuentos para residentes en las Islas Baleares en vuelos.

En concreto, la asociación denunc

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