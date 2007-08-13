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FACUA denuncia a Google y Yahoo! ante Consumo e Industria por vulnerar la legislación sobre publicidad y propiedad industrial

La publicidad de sus anunciantes no se distingue adecuadamente del resto de resultados de las búsquedas. Además, numerosas empresas se aprovechan de las marcas de su competencia haciendo que los anuncios aparezcan al teclear sus nombres.

FACUA.org
España-13/08/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado las prácticas comerciales de los buscadores de Internet Google y Yahoo! al considerar que vulneran la legislación en materia de publicidad y propiedad industrial.

Las denuncias se han dirigido al Ins

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