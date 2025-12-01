FACUA denuncia a Iberia y Ryanair por no atender las reclamaciones de sus clientes por correo electrónico
Ambas aerolíneas suelen responder con mensajes automáticos o directamente remiten a otros canales de comunicación propios para llevar a cabo cualquier gestión relacionada con un viaje.
FACUA.org
España-01/12/2025
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Ryanair y a Iberia ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por no atender las reclamaciones de sus clientes por correo electrónico.
La asociación ha podido comprobar en las numerosas reclamaciones que presenta cada año