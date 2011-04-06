FACUA denuncia a Ryanair por imponer una comisión a cada billete a cambio de cumplir la legislación europea
La aerolínea repercute en los consumidores sus obligaciones legales en caso de cancelación por huelgas y problemas meteorológicos. Pretende incluso quedarse con el importe de los billetes sin prestar el servicio a los pasajeros.
FACUA.org
España-06/04/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Ryanair por imponer una comisión de algo más de 2 euros en cada trayecto a cambio de cumplir su obligación legal de facilitar un transporte alternativo o devolver el importe del billete y ofrecer asistencia a los pasajeros e