Nuestras accionesPide sanciones proporcionales a las dimensiones de este nuevo abuso

FACUA denuncia a Ryanair por imponer una comisión a cada billete a cambio de cumplir la legislación europea

La aerolínea repercute en los consumidores sus obligaciones legales en caso de cancelación por huelgas y problemas meteorológicos. Pretende incluso quedarse con el importe de los billetes sin prestar el servicio a los pasajeros.

FACUA.org
España-06/04/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Ryanair por imponer una comisión de algo más de 2 euros en cada trayecto a cambio de cumplir su obligación legal de facilitar un transporte alternativo o devolver el importe del billete y ofrecer asistencia a los pasajeros e

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