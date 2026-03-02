FACUA denuncia a una inmobiliaria de Tenerife por cobrar una comisión ilegal a los interesados en visitar alguna vivienda en alquiler
La empresa hace firmar a los usuarios unos documentos que recogen un supuesto "Servicio de atención al inquilino" y un "acceso a información exclusiva y especializada de Inmobiliaria Gaspar, así como la visita a los inmuebles".
FACUA.org
Canarias-02/03/2026
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Inmobiliaria Gaspar ante la Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias por obligar a los usuarios interesados en visitar una vivienda en alquiler a cumplimentar y firmar dos documentos donde les pide abonar una comisión en concepto de «