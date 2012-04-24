Nuestras accionesDeben 752 millones

FACUA denuncia el vergonzante trato de favor de Hacienda a los clubes de fútbol mientras se recortan derechos básicos a los ciudadanos

Se les trata con una escandalosa condescendencia aplazándoles sus deudas mientras siguen pagando fichajes multimillonarios.

FACUA.org
España-24/04/2012
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia el vergonzante trato de favor de Hacienda a los clubes de fútbol, que acumulan deudas por un total de 752 millones de euros, mientras se recortan derechos básicos a los ciudadanos.

FACUA critica que frente al común de los co

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