FACUA denuncia el vergonzante trato de favor de Hacienda a los clubes de fútbol mientras se recortan derechos básicos a los ciudadanos
Se les trata con una escandalosa condescendencia aplazándoles sus deudas mientras siguen pagando fichajes multimillonarios.
FACUA.org
España-24/04/2012
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