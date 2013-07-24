Nuestras accionesSergio Pazos, Lluvia Rojo y José Antonio Sayagués protagonizan una nueva #Luchacontralosabusos

FACUA denuncia los 10 principales abusos de las aerolíneas en la venta de billetes

Lanza una campaña contra las irregularidades que cometen las compañías aéreas con la comercialización de sus vuelos.

FACUA.org
España-24/07/2013
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Lucha contra las irregularidades en la venta de billetes aéreos. Éste es el objetivo de la nueva campaña lanzada por FACUA-Consumidores en Acción para llamar a los usuarios a de

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