FACUA denuncia los 10 principales abusos de las aerolíneas en la venta de billetes
Lanza una campaña contra las irregularidades que cometen las compañías aéreas con la comercialización de sus vuelos.
FACUA.org
España-24/07/2013
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FACUA invita a los usuarios a que pongan en conocimiento de la asociación los abusos que detecten en la compra de billetes de avión | Foto: Isa Barros (CC BY-NC-SA 2.0)
Lucha contra las irregularidades en la venta de billetes aéreos. Éste es el objetivo de la nueva campaña lanzada por FACUA-Consumidores en Acción para llamar a los usuarios a de