Nuestras accionesNuevo tirón de orejas de la CE a España

FACUA denuncia que la indolencia del Gobierno con Volkswagen puede costarle más dinero a los ciudadanos

La Comisión Europea ha vuelto a pedir explicaciones a España y otros cinco países por no haber aplicado sanciones a la multinacional automovilística, como paso previo al inicio de un procedimiento sancionador.

FACUA.org
España-14/07/2017
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que la indolencia con que el Gobierno ha actuado en el escándalo de Volkswagen le ha costado a España un nuevo tirón de orejas por parte de la Comisión Europea (CE) por no sancionar a la empresa automovilística por el

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