FACUA denuncia que la indolencia del Gobierno con Volkswagen puede costarle más dinero a los ciudadanos
La Comisión Europea ha vuelto a pedir explicaciones a España y otros cinco países por no haber aplicado sanciones a la multinacional automovilística, como paso previo al inicio de un procedimiento sancionador.
FACUA.org
España-14/07/2017
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