FACUA denuncia que los juzgados para la cláusula suelo sin una dotación mínima sólo benefician a la banca
El plan puesto en marcha por el CGPJ en contra de todo el sector y los consumidores sólo impedirá aplicar de forma generalizada la sentencia que obliga a devolver el dinero cobrado gracias a este fraude masivo.
FACUA.org
España-06/06/2017
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