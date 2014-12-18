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FACUA desarrolla una campaña para ayudar a los consumidores a resolver dudas sobre el sector eléctrico

Habilita una web donde usuarios pueden consultar todos los aspectos relacionados con el abastecimiento a los hogares de este tipo de energía.

FACUA.org
España-18/12/2014
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FACUA-Consumidores en Acción está desarrollando una campaña para ayudar a los consumidores a resolver todas sus dudas sobre el sector eléctrico, como el funcionamiento de las facturas, legislación, tarifas, etc.

Se trata de una guía online que pued

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