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FACUA detecta diferencias de hasta el 349% en las tarifas de agua de 28 ciudades en 2015

La asociación considera injustificada que una misma suministradora cobre importes distintos por calibre de contador de 13 y 15 mm instalados en la vivienda cuando no existan diferencias.

FACUA.org
España-21/01/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio sobre las tarifas domiciliarias de agua en 2015 en veintiocho ciudades españolas (ver tabla), donde ha constatado diferencias entre

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