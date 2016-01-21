FACUA detecta diferencias de hasta el 349% en las tarifas de agua de 28 ciudades en 2015
La asociación considera injustificada que una misma suministradora cobre importes distintos por calibre de contador de 13 y 15 mm instalados en la vivienda cuando no existan diferencias.
FACUA.org
España-21/01/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio sobre las tarifas domiciliarias de agua en 2015 en veintiocho ciudades españolas (ver tabla), donde ha constatado diferencias entre