Nuestras accionesLa Fiscalía Anticorrupción ha informado favorablemente la personación

FACUA ejercerá la acusación particular contra Iberdrola tras aceptar la Audiencia Nacional su personación

Anticorrupción denunció a la compañía al entender que había cometido un delito contra el mercado y los consumidores en 2013, al paralizar varias centrales con intención de inflar el precio de la electricidad.

FACUA.org
España-22/06/2017
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El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha aceptado la solicitud presentada por FACUA-Consumidores en Acción para personarse en la causa abierta contra Iberdrola como acusaci&

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