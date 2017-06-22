FACUA ejercerá la acusación particular contra Iberdrola tras aceptar la Audiencia Nacional su personación
Anticorrupción denunció a la compañía al entender que había cometido un delito contra el mercado y los consumidores en 2013, al paralizar varias centrales con intención de inflar el precio de la electricidad.
FACUA.org
España-22/06/2017
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La Fiscalía Anticorrupción ha acusado a Iberdrola por manipular los precios de la luz en el invierno de 2013. | Imagen: flickr.com/agirregabiria (CC BY-NC-ND 2.0).
El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha aceptado la solicitud presentada por FACUA-Consumidores en Acción para personarse en la causa abierta contra Iberdrola como acusaci&