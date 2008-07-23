FACUA espera que el Gobierno fije el precio del suelo privado que adquirirá para VPO priorizando el fin social
Señala que el derecho a acceder a una vivienda a un precio razonable está por encima de las demandas de ayudas de un sector cuya crisis es una consecuencia previsible después de años de beneficios multimillonarios.
FACUA.org
España-23/07/2008
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FACUA-Consumidores en Acción demanda a la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, que la compra de suelo privado para construir viviendas de protección oficial se haga a precios razonables y de forma transparente, de manera que todos los datos sean públicos.