Nuestras accionesSobre las ansias del sector de perpetuar la especulación

FACUA espera que el Gobierno fije el precio del suelo privado que adquirirá para VPO priorizando el fin social

Señala que el derecho a acceder a una vivienda a un precio razonable está por encima de las demandas de ayudas de un sector cuya crisis es una consecuencia previsible después de años de beneficios multimillonarios.

FACUA.org
España-23/07/2008
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FACUA-Consumidores en Acción demanda a la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, que la compra de suelo privado para construir viviendas de protección oficial se haga a precios razonables y de forma transparente, de manera que todos los datos sean públicos.

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