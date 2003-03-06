FACUA estudia emprender una campaña nacional de boicot contra las financieras que han incumplido las medidas cautelares del 'caso Opening'
La Federación propondrá la medida en su Congreso, el 29 de marzo, así como a las asociaciones de consumidores y miembros de la Plataforma Nacional de Afectados.
FACUA.org
España-06/03/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (FACUA) estudia emprender una campaña nacional de boicot contra las financieras que han incumplido las medidas cautelares del caso Opening. FACUA propondrá esta medida en su Congreso, que se celebrará el 29 de ma