FACUA Euskadi pide a Kutxabank que garantice la atención en Zenauri todos los días de la semana
La asociación denuncia que el cierre parcial de la oficina obliga a muchos usuarios a desplazarse a otra localidad al no tener medios o conocimientos para hacer gestiones por internet.
FACUA.org
Euskadi-04/08/2017
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FACUA Euskadi ha solicitado a Kutxabank, tras tener conocimiento del cierre parcial de la sucursal que tenía en la localidad de Zeanuri (Bizkaia), que garantice a los usuarios de esta población la posibilidad de recibir una atención personalizada todos los días laborab