Nuestras accionesZenauri es una pequeña localidad del valle de Arratia (Bizkaia)

FACUA Euskadi pide a Kutxabank que garantice la atención en Zenauri todos los días de la semana

La asociación denuncia que el cierre parcial de la oficina obliga a muchos usuarios a desplazarse a otra localidad al no tener medios o conocimientos para hacer gestiones por internet.

FACUA.org
Euskadi-04/08/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Euskadi ha solicitado a Kutxabank, tras tener conocimiento del cierre parcial de la sucursal que tenía en la localidad de Zeanuri (Bizkaia), que garantice a los usuarios de esta población la posibilidad de recibir una atención personalizada todos los días laborab

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos