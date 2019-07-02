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FACUA Euskadi pide al Gobierno vasco que acorte el tiempo para obtener cita previa en la ITV

La asociación ha sabido de quejas de usuarios para lograr una cita y de las largas colas que se forman ante la imposibilidad de obtenerla y tener que presentarse éstos directamente en los centros habilitados.

FACUA.org
Euskadi-02/07/2019
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FACUA Euskadi reclama al departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco que acelere el proceso de obtención de cita previa para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

La asociación ha tenido conocimiento de quejas de

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