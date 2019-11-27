FACUA Euskadi pide ayudas en el transporte para los alumnos con discapacidad que cursen un segundo grado
El apoyo que reciben estos jóvenes en los estudios superiores desaparece si deciden seguir con su formación y se matriculan en una segunda carrera universitaria.
FACUA.org
Euskadi-27/11/2019
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