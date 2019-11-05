FACUA Euskadi se suma a las reivindicaciones sobre la rehabilitación del trazado del tranvía de Arratia
La asociación pide que se lleven a cabo las mejoras necesarias en el recorrido que hacía el antiguo tranvía para que permita su uso.
FACUA.org
Euskadi-05/11/2019
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FACUA Euskadi se adscribe a los movimientos ciudadanos que piden la rehabilitación del trazado del tranvía de Arratia e insta al Ayuntamiento de Basauri a llevar tantas acciones como se precisen para que el antiguo recorrido sea recuperado y permita otros usos.
La asociaci&oa