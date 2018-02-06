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FACUA exige al Gobierno de Navarra que tome medidas contra los atascos en el Parque Comercial Galaria

Los usuarios que acuden a esta gran superficie, situada en el municipio de la Cendea de Galar-Cordovilla, padecen importantes retenciones y grandes aglomeraciones de tráfico.

FACUA.org
Navarra-06/02/2018
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a la Dirección General de Turismo y Comercio del Gobierno de Navarra que tome las medidas oportunas para aliviar los atascos generalizados y las retenciones en torno al Parque Comercial Galaria.

La asociación ha tenido conocimiento,

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