FACUA exige al Gobierno de Navarra que tome medidas contra los atascos en el Parque Comercial Galaria
Los usuarios que acuden a esta gran superficie, situada en el municipio de la Cendea de Galar-Cordovilla, padecen importantes retenciones y grandes aglomeraciones de tráfico.
FACUA.org
Navarra-06/02/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción reclama a la Dirección General de Turismo y Comercio del Gobierno de Navarra que tome las medidas oportunas para aliviar los atascos generalizados y las retenciones en torno al Parque Comercial Galaria.
La asociación ha tenido conocimiento,