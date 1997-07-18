FACUA exige la retirada de un juego de ordenador consiste en atropellar peatones y destrozar coches
Extiende las denuncias contra 'Carmageddon' a la revista 'Pc Plus', del Grupo Z.
FACUA.org
España-18/07/1997
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha solicitado la retirada del mercado del juego de ordenador Carmageddon, por incitación a la violencia y vulneración de las normas de seguridad y salud en materia de consumo y publicidad.