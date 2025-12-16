Nuestras acciones

FACUA Extremadura traslada sus propuestas en materia de consumo a las formaciones políticas que concurren a las elecciones autonómicas

La asociación insta a que se refuercen las políticas de protección a los consumidores con un incremento sustancial del presupuesto, la actualización de las normativas autonómicas y el aumento de los recursos destinados a ellas, entre otros.

Extremadura-16/12/2025

FACUA Extremadura se ha dirigido a las principales formaciones políticas que concurren a las elecciones autonómicas de este 21 de diciembre para trasladarle sus propuestas en materia de protección de los consumidores.

El documento recoge 20 puntos sobre políticas en defensa de los dere

