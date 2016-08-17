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FACUA Granada aconseja reclamar a los afectados por los reiterados cortes de luz en Salobreña

La asociación denuncia la falta de capacidad y mantenimiento adecuado de las infraestructuras eléctricas, especialmente en la Costa Tropical.

FACUA.org
Granada-17/08/2016
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FACUA Granada recomienda a los usuarios afectados por los reiterados cortes de luz en Salobreña que reclamen ante Endesa los perjuicios sufridos, especialmente en el caso de que hayan perdido alimentos por causa del calor, o si han sufrido daños en los electrodomésticos o cua

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