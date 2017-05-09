FACUA Granada avisa de un posible nuevo retraso del Metro y exige su inmediata puesta en funcionamiento
La incapacidad de los vehículos para alcanzar su velocidad comercial demuestra los graves fallos estructurales en el diseño. Los problemas en la coordinación semafórica afecta gravemente a los recorridos.
FACUA.org
Granada-09/05/2017
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FACUA Granada lamenta el posible nuevo retraso que se viene fraguando en la puesta en servicio del Metro de Granada. Un posible retraso que viene a sumarse a los ya confirmados y que pone de relieve los fallos en su diseño original, que los ensayos de puesta en servicio están mostra