Nuestras accionesLa asociación denuncia fallos en la comunicación con los ciudadanos

FACUA Granada avisa de un posible nuevo retraso del Metro y exige su inmediata puesta en funcionamiento

La incapacidad de los vehículos para alcanzar su velocidad comercial demuestra los graves fallos estructurales en el diseño. Los problemas en la coordinación semafórica afecta gravemente a los recorridos.

FACUA.org
Granada-09/05/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Granada lamenta el posible nuevo retraso que se viene fraguando en la puesta en servicio del Metro de Granada. Un posible retraso que viene a sumarse a los ya confirmados y que pone de relieve los fallos en su diseño original, que los ensayos de puesta en servicio están mostra

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos