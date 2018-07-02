FACUA Granada celebra su Asamblea General de Socios
Se aprobaron el balance de cuentas y las actividades realizadas en el ejercicio 2017, la propuesta de acciones y el presupuesto previsto para este ejercicio.
FACUA.org
Granada-02/07/2018
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FACUA Granada ha celebrado este jueves 29 de junio su Asamblea General de Socios en un acto que tuvo lugar en la sede de la asociación en Granada, en la calle Fray Leopoldo de Alpandeire, 6.
Los socios aprobaron por unanimidad el Balance de Cuentas y la Memoria de Activ