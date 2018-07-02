Nuestras acciones

FACUA Granada celebra su Asamblea General de Socios

Se aprobaron el balance de cuentas y las actividades realizadas en el ejercicio 2017, la propuesta de acciones y el presupuesto previsto para este ejercicio.

FACUA.org
Granada-02/07/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Granada ha celebrado este jueves 29 de junio su Asamblea General de Socios en un acto que tuvo lugar en la sede de la asociación en Granada, en la calle Fray Leopoldo de Alpandeire, 6.

Los socios aprobaron por unanimidad el Balance de Cuentas y la Memoria de Activ

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos