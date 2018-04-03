FACUA Granada denuncia el caos sufrido por los usuarios de BMN tras su fusión con la entidad Bankia
La asociación ha detectado problemas para acceder a la banca online, imposibilidad de usar las tarjetas, así como el cobro de comisiones no comunicadas.
FACUA.org
Granada-03/04/2018
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Cajero de Bankia. | Imagen: Europa Press.
FACUA Granada denuncia el caos que están padeciendo los antiguos usuarios de CajaGranada, ahora Banco Mare Nostrum (BMN), tras la fusión de la entidad con Bankia. Desde hace unas dos semanas, los consumidores tienen problemas con sus cuentas, tarjetas e incluso con el acceso a la ba