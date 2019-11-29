FACUA Granada reclama al Ayuntamiento que solvente las graves deficiencias de la estación de autobuses
La asociación ha recibido numerosas quejas de usuarios acerca de la inexistencia de taquillas de venta de billetes, obligando al uso de máquinas expendedoras, así como de su mal estado de conservación.
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Granada-29/11/2019
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La gran mayoría de rutas que salen de Granada son ofertadas por Alsa. | Imagen: flickr.com/rufo_83 (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA Granada ha presentado una reclamación en el Ayuntamiento de la ciudad en la que lo insta a solucionar las deficiencias que una vez más presenta la estación de autobuses. Además, solicita al Consistorio que garantice que ALSA, la empresa concesionaria, preste un