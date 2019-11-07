FACUA ha pedido ya la personación de 28 afectados en el caso Magrudis
22 residen en Andalucía y el resto en las provincias de Albacete, Madrid, Salamanca y Valencia.
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España-07/11/2019
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Las dos naves del entramado Magrudis, en el Polígono Industrial El Pino de Sevilla. | Imagen: FACUA.
FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado hasta la fecha la personación como acusación particular de 28 afectados en el caso Magrudis. En su último escrito al Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, presentado este miércoles, ha sumado 17 per