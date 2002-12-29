FACUA ha recibido ya más de 100 denuncias de afectados por importantes defectos de fabricación en el Peugeot 307
La web FACUA.org/307defectos recibe casi 3.000 visitas en cinco días y se convierte en la más visitada del portal.
FACUA.org
España-29/12/2002
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha recibido ya más de 100 denuncias desde toda España de afectados por importantes defectos de fabricación en el Peugeot 307 que en la mayoría de los casos pueden llegar a afect