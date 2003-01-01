FACUA hace balance del primer año del euro
La Federación denuncia el desproporcionado aumento de los precios y el maquillaje del IPC para camuflarlo. Según una encuesta realizada a nivel nacional, sólo el 2,3% de los consumidores considera que han sido los más beneficiados por la llegada del euro, muy por detrás de los empresarios, el Estado o la banca.
FACUA.org
España-01/01/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) hace balance del primer año del euro con una crítica al desproporcionado aumento de los precios que han sufrido los consumidores españoles y el maquillaje del IPC realizado por el Gobi