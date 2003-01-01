Nuestras acciones

FACUA hace balance del primer año del euro

La Federación denuncia el desproporcionado aumento de los precios y el maquillaje del IPC para camuflarlo. Según una encuesta realizada a nivel nacional, sólo el 2,3% de los consumidores considera que han sido los más beneficiados por la llegada del euro, muy por detrás de los empresarios, el Estado o la banca.

FACUA.org
España-01/01/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) hace balance del primer año del euro con una crítica al desproporcionado aumento de los precios que han sufrido los consumidores españoles y el maquillaje del IPC realizado por el Gobi

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos