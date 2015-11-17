FACUA Huelva recibe la visita de la concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento onubense
Representantes de la asociación le han trasladado a María José Pulido el documento que han elaborado con ochenta y cinco propuestas sobre política municipal en defensa de los consumidores onubenses.
FACUA.org
Huelva-17/11/2015
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FACUA Huelva ha recibido en su sede la visita de María José Pulido, concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento onubense. En el encuentro, respresentantes de la organización le han trasladado el documento 85 propuestas de FACUA Huelva sob