FACUA insta a AENA a resarcir los daños provocados por la huelga de personal del aeropuerto de Bilbao
Debe indemnizar a los usuarios por la pérdida de vuelos de conexión y noches de hotel perdidos, los desplazamientos desde y hacia ellos o el alquiler de coches en destino, así como cualquier otro daño sufrido.
FACUA.org
Euskadi-01/07/2019
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Aeropuerto de Bilbao. | Imagen: AENA.
FACUA Euskadi insta a AENA a resarcir los daños y perjuicios ocasionados a los pasajeros afectados por la huelga de trabajadores del personal de aeropuerto de Bilbao, Loiu, en caso de perder un vuelo o por un retraso importante a consecuencia de la protesta laboral. Este lunes