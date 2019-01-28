FACUA insta a Fomento a solucionar las deficiencias de los trenes de Renfe a su paso por Asturias
La asociación ha tenido conocimiento de los continuos incidentes que sufre el transporte de pasajeros en tren por el Principado, entre los que se encuentran averías, cortes de línea o cierre de estaciones.
FACUA.org
Asturias-28/01/2019
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Imagen: flickr.com/vivireltren (CC BY 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ministerio de Fomento para solicitarle que inicie las actuaciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento de los distintos trenes de Renfe(Cercanías, Alvia, FEVE, etc.) a su paso por Asturias.
La asociación, a tr