FACUA insta a la Junta de Extremadura a garantizar los servicios mínimos durante la huelga de autobuses
La huelga convocada por los trabajadores de la empresa LEDA está afectando al desplazamiento en la región debido a que no se están cumpliendo los servicios mínimos.
FACUA.org
Extremadura-06/06/2019
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Imagen: Europa Press.
FACUA Extremadura se ha dirigido a la Dirección General de Transportes de la Junta de Extremadura para instarle a que garantice el cumplimiento de los servicios mínimos durante la huelga de conductores de autobuses de la empresa Líneas Extremeñas de Autobuses SA (LEDA)