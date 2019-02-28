FACUA insta al Ayuntamiento asturiano de Aller a arreglar semáforos que llevan años sin funcionar
La asociación ha tenido conocimiento de que algunos de ellos llevan estropeados desde hace tres lustros.
FACUA.org
Asturias-28/02/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento de Aller (Asturias) para instarle a que arregle los distintos semáforos del municipio que llevan años sin funcionar.
La asociación, a través de su delegación territorial en el Principado,