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FACUA insta al Ayuntamiento asturiano de Aller a arreglar semáforos que llevan años sin funcionar

La asociación ha tenido conocimiento de que algunos de ellos llevan estropeados desde hace tres lustros.

FACUA.org
Asturias-28/02/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento de Aller (Asturias) para instarle a que arregle los distintos semáforos del municipio que llevan años sin funcionar.

La asociación, a través de su delegación territorial en el Principado,

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