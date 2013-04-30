FACUA invita a apoyar las movilizaciones del 1 de mayo por una salida social a la crisis
La asociación rechaza la destrucción del Estado social, así como las medidas injustas y regresivas que impone la Troika.
FACUA.org
España-30/04/2013
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