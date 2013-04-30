Nuestras accionesDía Internacional de los Trabajadores

FACUA invita a apoyar las movilizaciones del 1 de mayo por una salida social a la crisis

La asociación rechaza la destrucción del Estado social, así como las medidas injustas y regresivas que impone la Troika.

FACUA.org
España-30/04/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción invita a apoyar las movilizaciones convocadas para el próximo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, para reivindicar las políticas que impulsen el cambio de modelo productivo, así como el mantenimiento y profundizaci&oacu

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos