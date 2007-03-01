FACUA lamenta lo ocurrido en el Betis-Sevilla y recuerda que son los ciudadanos quienes pagan los millonarios dispositivos policiales para hacer frente a la tensión avivada por los responsables de los clubes
Los dirigentes de los clubes no deben olvidar, más allá de la responsabilidad ética que deben asumir dado su protagonismo social, que cada vez que se celebra un partido en sus estadios tienen que cumplir una serie de obligaciones de seguridad y calidad del servicio con los usuarios.
FACUA.org
Sevilla-01/03/2007
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