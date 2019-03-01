FACUA lamenta que el Gobierno incumpla su compromiso sobre los alquileres: no habrá límites a las subidas
La asociación valora positivamente la norma pero lamenta que no incluya una regulación de los importes de los arrendamientos ni habilite a los ayuntamientos para poner ciertos límites a la especulación.
FACUA.org
España-01/03/2019
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