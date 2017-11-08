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FACUA lamenta que el Gobierno siga torpedeando normativas autonómicas para los colectivos más vulnerables

La asociación considera vergonzoso que el Ejecutivo recurra sistemáticamente al Constitucional leyes concebidas en las Comunidades sobre vivienda y suministros básicos para proteger a los más desfavorecidos.

FACUA.org
España-08/11/2017
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FACUA-Consumdores en Acción critica que el Gobierno central siga recortando competencias a las Comunidades Autónomas para regular en materia de derechos sociales como el acceso a la vivienda o a servicios de primera necesidad como la luz, y al mismo tiempo sin promover políti

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