FACUA llama al boicot contra Santander Central Hispano, BBVA y Banco Pastor por su prepotencia con los consumidores y la Justicia
Han llegado al extremo de incumplir las medidas cautelares que les obligan a paralizar los créditos del caso Opening a nivel nacional.
FACUA.org
España-31/03/2003
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El IV Congreso de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (FACUA), celebrado el 29 de marzo en Sevilla, ha aprobado realizar un llamamiento al boicot a los consumidores españoles contra las entidades bancarias Santander Central Hispano, BBVA y Pastor Servicios Finan