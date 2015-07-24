FACUA logra que el Sabadell deje de reclamar un préstamo para un servicio estético que dañó a una usuaria
En el momento de la contratación del tratamiento dermatológico, el centro no detectó que la afectada sufría vitiligo y tras los perjuicios ocasiones en las primeras sesiones, lo anularon.
FACUA.org
Madrid-24/07/2015
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A pesar de la cancelación de un tratamiento con Corporación Dermoestética vinculado con un préstamo con el Sabadell, el banco no anuló el crédito. | Imagen: Banco Sabadell
Banco Sabadell Fincom ha cancelado un préstamo de 3.000 euros que Ludy Esther de León, socia de FACUA Madrid, contrató en 2012 para realizarse un tratamiento de despigmentación en Corporación Dermoestética.
En el momento de la contrataci&oac