FACUA logra que Orange anule a un usuario un cargo irregular de 2.700 euros por roaming en Marruecos
La empresa no le había informado de las tarifas que iba a aplicar ni suspendió el servicio tras superar el límite máximo legal de 60,50 euros.
FACUA.org
España-14/01/2019
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Orange ha anulado un cargo de 2.739 euros a un socio de FACUA al que había facturado indebidamente el roaming tras un viaje que realizó a Marruecos.
Manuel V.T., un sevillano residente en Madrid, recibió a finales de septiembre de 2017 una factura de s