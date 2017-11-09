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FACUA logra que una tienda le cambie a un socio un móvil de la marca andorrana Gorila que salió ardiendo

El afectado compró el dispositivo a la empresa Tecnogenia. Un mes antes de que expirara el periodo de garantía la batería salió ardiendo sin causa aparente.

FACUA.org
Canarias-09/11/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido que la empresa Tecnogenia, dedicada a la venta online de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, acceda a cambiar a un socio un términal cuya batería salió ardiendo de repente por otro de otra mar

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