FACUA Madrid celebra su Asamblea General de Socios
Se aprobaron el balance de cuentas y las actividades realizadas en el ejercicio 2017, así como la propuesta de acciones y del presupuesto previsto para este ejercicio.
FACUA.org
Madrid-25/04/2018
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FACUA Madrid celebró, este martes 24 de abril, su Asamblea General de Socios en el Hotel Catalonia Puerta del Sol de la capital. Los socios aprobaron por unanimidad el Balance de Cuentas y la Memoria de Actividades de 2017. Con posterioridad se aprobaron también los Presupuestos par