FACUA Madrid critica la denigrante publicidad machista en el folleto publicitario del Madrid Open
"Las mejores raquetas del mundo" para anunciar a los tenistas frente a "la belleza y elegancia" para las tenistas, reza el lamentable texto.
FACUA.org
Madrid-12/05/2017
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Captura del folleto publicitario de los palcos del torneo de tenis Madrid Open.
FACUA Madrid critica la denigrante publicidad machista del folleto publicitario utilizado para promocionar los palcos del torneo de tenis Madrid Open que tiene lugar en la cap