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FACUA Madrid critica la denigrante publicidad machista en el folleto publicitario del Madrid Open

"Las mejores raquetas del mundo" para anunciar a los tenistas frente a "la belleza y elegancia" para las tenistas, reza el lamentable texto.

FACUA.org
Madrid-12/05/2017
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FACUA Madrid critica la denigrante publicidad machista del folleto publicitario utilizado para promocionar los palcos del torneo de tenis Madrid Open que tiene lugar en la cap

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