FACUA Madrid critica los recortes en educación y apoya las movilizaciones convocadas
El aumento de horas lectivas al profesorado causará la merma de la calidad de la enseñanza al obligar a reducir el tiempo dedicado actividades como tutorías, preparación de las clases o corrección de exámenes.
FACUA.org
Madrid-20/09/2011
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FACUA Madrid critica la medida anunciada por el Gobierno autonómico para elevar el número de horas lectivas al personal docente, que se verán obligados a reducir el tiempo destinado a otras actividades complementarias y necesarias.
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