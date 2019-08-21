FACUA Madrid lamenta la continuidad de Ruiz Escudero en Sanidad y reclama un giro en sus políticas
La asociación considera imprescindible aumentar el presupuesto y acabar con la descapitalización del sistema público para potenciar el privado.
FACUA.org
Madrid-21/08/2019
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Enrique Ruiz Escudero, cuarto por la izquierda en la imagen, durante el primer Consejo de Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso -centro de la imagen- el 20 de agosto. | Imagen: Comunidad de Madrid.
FACUA Madrid lamenta la continuidad de Enrique Ruiz Escudero al frente de la Consejería de Sanidad, que implica una apuesta por mantener la política sanitaria de la legislatura anterior: una descapitalización paulatina del sistema público de salud para potenciar