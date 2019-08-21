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FACUA Madrid lamenta la continuidad de Ruiz Escudero en Sanidad y reclama un giro en sus políticas

La asociación considera imprescindible aumentar el presupuesto y acabar con la descapitalización del sistema público para potenciar el privado.

FACUA.org
Madrid-21/08/2019
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FACUA Madrid lamenta la continuidad de Enrique Ruiz Escudero al frente de la Consejería de Sanidad, que implica una apuesta por mantener la política sanitaria de la legislatura anterior: una descapitalización paulatina del sistema público de salud para potenciar

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