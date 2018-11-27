FACUA Málaga desarrolla un proyecto para informar a jóvenes sobre consumo responsable
Las actividades están dirigidas a alumnos de centros de secundaria, bachillerato y formación profesional de la capital. También se hará hincapié en informarles sobre sus derechos como consumidores.
FACUA.org
Málaga-27/11/2018
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Bajo el título Consumo responsable y derechos de los consumidores, FACUA Málaga ha puesto en marcha un proyecto para sensibilizar a los jóvenes sobre las consecuencias de sus actos de consumo y la forma en que pueden fomentar o rechazar determinadas formas de producc