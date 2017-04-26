FACUA Málaga exige soluciones a la precariedad y el desmantelamiento de servicios del Cuerpo de Bomberos
La asociación considera de gravedad la creciente precariedad de medios con que se presta este servicio público, generando con ello indeseables consecuencias sobre la seguridad ciudadana.
FACUA.org
Málaga-26/04/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Málaga exige soluciones a la precariedad y el desmantelamiento de servicios del Real Cuerpo de Bomberos, a causa de los recortes presupuestarios y de que no se estén cubriendo las vacantes generadas por jubilación. Esto ha provocado ya que el Grupo de Re