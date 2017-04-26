Nuestras accionesTras una reunión el pasado 25 de abril con los representantes de los bomberos

FACUA Málaga exige soluciones a la precariedad y el desmantelamiento de servicios del Cuerpo de Bomberos

La asociación considera de gravedad la creciente precariedad de medios con que se presta este servicio público, generando con ello indeseables consecuencias sobre la seguridad ciudadana.

FACUA.org
Málaga-26/04/2017
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FACUA Málaga exige soluciones a la precariedad y el desmantelamiento de servicios del Real Cuerpo de Bomberos, a causa de los recortes presupuestarios y de que no se estén cubriendo las vacantes generadas por jubilación. Esto ha provocado ya que el Grupo de Re

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